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22 минуты назад

Генсек кабмина Японии: Токио предложит на G7 санкции против России и поддержит Украину

Ura.Ru

На саммите G7 в Хиросиме Япония будет продвигать санкции против России и предложит меры поддержки Украине. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции.

Япония нашла способ навредить России через G7
Фото: ТАССТАСС

«Япония в качестве председателя G7 будет в тесном сотрудничестве с международным сообществом и в первую очередь со странами „Большой семерки“ продвигать санкции против России и поддержку Украины», — обозначил Хирокадзу Мацуно внешнеполитические задачи Токио в ходе общения с журналистами.

Его слова передает ТАСС.

Саммит «Большой семерки» (G7) — международная встреча на высшем уровне, которая в 49-й раз пройдет в июне в Хиросиме (Япония). В состав G7 входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.

Замглавы МИД России Андрей Руденко, в свою очередь, заявлял, что Япония придерживается антироссийского курса, сообщает RT. Он также отмечал, что Токио отказывается от мирного развития Японии, передает «Национальная служба новостей».

В мире,Андрей Руденко,МИД России,
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