Япония нашла способ навредить России через G7

«Япония в качестве председателя G7 будет в тесном сотрудничестве с международным сообществом и в первую очередь со странами „Большой семерки“ продвигать санкции против России и поддержку Украины», — обозначил Хирокадзу Мацуно внешнеполитические задачи Токио в ходе общения с журналистами.