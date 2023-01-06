Американский политик назвал Байдена военным преступником

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что президент США Джо Байдена - военный преступник. Его слова со ссылкой на Twitter приводит РИА Новости.

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По его мнению, это самое главное, что нужно знать о Байдене.

"Меня не волнует, страдает ли он от деменции очередной преступник", — сказал Янг.

Он добавил, что также необходимо выгнать из Белого дома всех "военных преступников". В декабре Янг предложил судить Байдена за убийство гражданских в Донбассе.