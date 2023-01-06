Байден оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис президентом

"Президент Харрис возглавила эту работу по улучшению ситуации в странах, из которых они (мигранты. — "Газета.Ru") уезжают, и благодаря ее руководству удалось привлечь более $3,2 млрд из частного сектора для создания рабочих мест и возможностей в Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале", — сказал американский лидер.