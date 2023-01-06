Байден оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис президентом

Президент США Джо Байден похвалил вице-президента страны Камалу Харрис за проделанную работу и снова назвал ее "президентом". Об этом глава государства заявил, выступая с речью по поводу безопасности южной границы Соединенных Штатов. Трансляция его выступления велась на официальном канале Белого дома в YouTube.
"Президент Харрис возглавила эту работу по улучшению ситуации в странах, из которых они (мигранты. — "Газета.Ru") уезжают, и благодаря ее руководству удалось привлечь более $3,2 млрд из частного сектора для создания рабочих мест и возможностей в Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале", — сказал американский лидер.
Ранее Байден назвал Камалу Харрис "замечательным 30-летним президентом". До этого глава Белого дома назвал вице-президента "президентом Харрис" во время своего выступления перед студентами Государственного университета Южной Каролины.