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29 минут назад

Кулеба ответил на предложение России о перемирии

Lenta.ruиещё 7

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не воспринимает всерьез предложение президента России Владимира Путина о рождественском перемирии в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в своем Twitter.

Кулеба ответил на предложение России о перемирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломат напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обозначил четкую формулу мира из десяти шагов.

Путин поручил прекратить огонь на Рождество

«Их нынешнее “одностороннее прекращение огня” нельзя и не следует воспринимать всерьез», — призвал Кулеба.

Ранее Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня в зоне СВО на рождественские праздники. По мнению главы Украины, Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии» и усилить свои позиции на линии боевого соприкосновения.

5 января президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

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