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16 минут назад

США выступают против нормализации другими странами отношений с Сирией

ТАСС

Соединенные Штаты выступают против нормализации другими странами отношений с Сирией. Об этом заявил журналистам в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя информацию по поводу возможной встречи президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада.

США выступают против нормализации другими странами отношений с Сирией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наша политика не изменилась. Мы не будем нормализовывать и не будем поддерживать другие страны, которые налаживают отношения с режимом Асада", - сказал он.

Турецкие СМИ после переговоров 5 августа прошлого года в Сочи Эрдогана и президента РФ Владимира Путина сообщали, что в Анкаре обсуждается возможность налаживания прямых контактов между турецким и сирийским лидерами. 27 ноября Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Сирией могут наладиться по примеру Египта.

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