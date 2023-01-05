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22 минуты назад

Королева Дании отказалась от покровительства премии Андерсена из-за россиянки

Lenta.ru

Датская королева Маргрете II отказалась от покровительства премии имени Ганса Христиана Андерсена для авторов книг для детей из-за спора о председателе жюри из России Анастасии Архиповой. Об этом сообщает ScandAsia.

Королева Дании отказалась от покровительства премии Андерсена из-за россиянки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В материале говорится, что Архипова была избрана главой жюри на Международном совете по детской книге (IBBY). Назначение россиянки произошло после начала спецоперации России на Украине и повлекло за собой международный спор. Ряд европейский стран, включая Швецию, Финляндию, Эстонию и Литву пытались убедить Архипову уйти в отставку.

Сообщается, что королева Дании покровительствовала престижной литературной премии с 1992 года.

В октябре глава Федерации спорта Дании (DIF) Ганс Наторп призвал исключить россиян из международного спорта на всех уровнях. Он подчеркнул, что если представители Олимпийского комитета России (ОКР) будут выступать на заседании генассамблеи АНОК, то Дания может устроить дипломатическую забастовку.

В мире,Анастасия Архипова,
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