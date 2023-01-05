Королева Дании отказалась от покровительства премии Андерсена из-за россиянки

Датская королева Маргрете II отказалась от покровительства премии имени Ганса Христиана Андерсена для авторов книг для детей из-за спора о председателе жюри из России Анастасии Архиповой. Об этом сообщает ScandAsia.

В материале говорится, что Архипова была избрана главой жюри на Международном совете по детской книге (IBBY). Назначение россиянки произошло после начала спецоперации России на Украине и повлекло за собой международный спор. Ряд европейский стран, включая Швецию, Финляндию, Эстонию и Литву пытались убедить Архипову уйти в отставку.

Сообщается, что королева Дании покровительствовала престижной литературной премии с 1992 года.