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1 час назад

AP: новый пакет военной помощи США Киеву станет крупнейшим и обойдется почти в $3 млрд

Газета.Ruиещё 11

Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине станет самым крупным, так как обойдется почти в $3 миллиарда, пишет Associated Press, ссылаясь на источники американских чиновников. "Помощь на сумму около $2,85 миллиарда является крупнейшим из пакетов военного оборудования, который Пентагон изъял из своих запасов для отправки на Украину", - сообщает агентство. Издание Reuters отмечает, что новый пакет военной помощи Киеву будет объявлен 6 января, и в него войдут порядка 50 БМП Bradley. Помимо Bradley в новый адресный пакет помощи войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP, а также "большое количество" ракет и других боеприпасов. Ранее журналист Сучиу в статье для 19FortyFive назвал три вида вооружений, которые США из-за страха перед Россией никогда не предоставят Украине.

AP: новый пакет военной помощи США Киеву станет крупнейшим и обойдется почти в $3 млрд
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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