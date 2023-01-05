В Японии высказались о полном разрыве Запада с "авторитарными странами"

Полный разрыв экономических связей Запада и "авторитарных стран" невозможен. С таким заявлением выступил в четверг министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

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"Полное разъединение также уже невозможно", - признал Нисимура, комментируя на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований нынешние острейшие противоречия между коллективным Западом с одной стороны и Россией и Китае

При этом министр неоднократно критиковал Россию и КНР. В этом контексте он утверждал, что "экономическая взаимозависимость может использоваться некоторыми странами в качестве оружия" в целях достижения ими своих "целей в сферах дипломатии или безопасности".