В Японии высказались о полном разрыве Запада с "авторитарными странами"

Полный разрыв экономических связей Запада и "авторитарных стран" невозможен. С таким заявлением выступил в четверг министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.
"Полное разъединение также уже невозможно", - признал Нисимура, комментируя на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований нынешние острейшие противоречия между коллективным Западом с одной стороны и Россией и Китае
При этом министр неоднократно критиковал Россию и КНР. В этом контексте он утверждал, что "экономическая взаимозависимость может использоваться некоторыми странами в качестве оружия" в целях достижения ими своих "целей в сферах дипломатии или безопасности".
Нисимура сообщил, что Япония, председательствующая в текущем году в Группе семи (G7), намерена вынести на повестку дня майского саммита этого объединения выработку "эффективных ответных мер на экономическое принуждение". Это будет "крупной частью повестки дня саммита G7 в нынешнем году", отметил министр.