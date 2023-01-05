Экс-сотрудник Белого дома высмеял планы ВСУ

«Некоторые эксперты предсказывают, что Украина вытеснит Россию из Крыма. Первоначально это должно было произойти к Рождеству. Теперь уже когда угодно. Поскольку в Крыму расположена база Черноморского флота, мой ответ — никогда», — подчеркнул бывший сотрудник Белого дома.