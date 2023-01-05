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6 минут назад

Экс-сотрудник Белого дома Робертс посмеялся над планами ВСУ захватить Крым к Рождеству

Газета.Ruиещё 1

Бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс высмеял планы Вооруженных сил Украины захватить Крым к Рождеству. Об этом он написал в статье на своем сайте.

Экс-сотрудник Белого дома высмеял планы ВСУ
Фото: ТАССТАСС

Робертс считает, что Украине никогда не удастся вытеснить Россию из Крыма, так как там находится база Черноморского флота РФ.

«Некоторые эксперты предсказывают, что Украина вытеснит Россию из Крыма. Первоначально это должно было произойти к Рождеству. Теперь уже когда угодно. Поскольку в Крыму расположена база Черноморского флота, мой ответ — никогда», — подчеркнул бывший сотрудник Белого дома.

В мире,Крейг Робертс,
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