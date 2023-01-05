Названа движущая сила развития ШОС

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин рассказал, что стало движущей силой ее развития. Большой вклад, как указал генсек, внесли ценности, которые отстаиваются странами ШОС, передает агентство «Прайм».

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Речь идет о взаимном доверии и выгоде, равенстве, консультациях, уважении к различным цивилизациям и стремлении к общему развитию, пояснил генсек.

По его словам, представители государств-членов ШОС на последней встрече в очередной раз продемонстрировали, что большое значение имеет совместное содействие выстраиванию сообщества единой судьбы человечества и нового типа международных отношений, которые основываются на взаимном уважении и справедливости.

Напомним, что государства-члены ШОС приняли участие в саммите в сентябре минувшего года.

Как указал Мин, организация с самого начала была нацелена на укрепление и углубление долгосрочных взаимоотношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.