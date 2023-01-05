В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
14 минут назад

Названа движущая сила развития ШОС

Лера Букина

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин рассказал, что стало движущей силой ее развития. Большой вклад, как указал генсек, внесли ценности, которые отстаиваются странами ШОС, передает агентство «Прайм».

Названа движущая сила развития ШОС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о взаимном доверии и выгоде, равенстве, консультациях, уважении к различным цивилизациям и стремлении к общему развитию, пояснил генсек.

Парламент Ирана одобрил присоединение страны к ШОС

По его словам, представители государств-членов ШОС на последней встрече в очередной раз продемонстрировали, что большое значение имеет совместное содействие выстраиванию сообщества единой судьбы человечества и нового типа международных отношений, которые основываются на взаимном уважении и справедливости.

Напомним, что государства-члены ШОС приняли участие в саммите в сентябре минувшего года.

Как указал Мин, организация с самого начала была нацелена на укрепление и углубление долгосрочных взаимоотношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

Ранее Чжан Мин заявил, что страны, которые входят в ШОС, разделяют стремление к дипломатическому урегулированию ситуации на украинской территории.

В мире,Мин Чжан,ШОС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители