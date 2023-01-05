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16 минут назад

Financial Times назвала ключевого союзника России в ООН

Ura.Ru

Китай станет ключевым союзником в ООН для России. Об этом сообщает международная газета Financial Times.

Financial Times назвала ключевого союзника России в ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Китай будет играть все более важную роль в предоставлении России возможности функционировать экономически. Также страна станет ключевым союзником, если хотите, в Организации Объединенных Наций и на других глобальных форумах», — говорится в материале.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против России санкции и прекращать с ней экономическое сотрудничество. Среди последних санкций — введение потолка цен на нефть и газ из России.

В ООН отказались комментировать слова Меркель по Украине

Однако Китай не ввел против России санкции. Лидер КНР Си Цзиньпин и Путин в декабре договорились о формировании справедливого мира усилиями двух стран. «Федеральное агентство новостей» сообщает, что США опасаются вооруженной конфронтации с Россией и Китаем.

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