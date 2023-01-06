Трампу может достаться новая должность

Ранее стало известно, что Палата представителей конгресса США в седьмой раз и третий день подряд не смогла избрать спикера и приступить к работе. Конгрессмены не смогут принять присягу и приступить к выполнению своих обязанностей до тех пор, пока не будет избран новый спикер палаты.