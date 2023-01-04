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16 минут назад

Президент Эстонии осудил борьбу с русским языком

Лера Букина

Президент Эстонии Алар Карис сообщил об отсутствии оснований для борьбы с русским языком. Соответствующее заявление он сделал в итоговом интервью телеканалу ETV+.

Президент Эстонии осудил борьбу с русским языком
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как заявил Карис, он не разделяет мнения тех, кто считает, что в связи с событиями на Украине в Эстонии нужно меньше учить русский язык и больше внимания уделять другим языкам.

Президент отметил, что язык является средством.

«Я не вижу причин бороться с языками», – заявил Карис, отметив, что русский язык сам по себе – культурный язык.

Как указал глава Эстонии, его нужно начинать учить раньше, чем другие. Он пояснил, что это связано с особенностями этого языка.

Карис также не видит смысла в борьбе с русской литературой. Он обратил внимание на то, что к русскому языку уже относятся иначе. Президент подчеркнул, что многие граждане, которые ранее говорили на русском языке, не хотят его использовать в своей речи. Это касается как украинцев, так и россиян, отметил Карис.

Он назвал данное явление временным. Глава Эстонии считает, что в текущих условиях не следует «винить в чем-либо язык».

Ранее министр образования и науки Тынис Лукас выступил за упразднение изучения русского языка как второго иностранного.

В мире,Алар Карис,
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