"Важнейшие столпы нарушены": РФ и ЕС переживают критический перелом

В отношениях между Россией и Европой произошел критический перелом не только в политике, но и в экономике. Об этом «Комсомольской правде» заявил политолог, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин.

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Он подчеркнул, что нарушены важнейшие столпы, на которых строились отношения между ЕС и РФ – поставки нефти и газа и передача европейских технологий.

«Какие-то отношения будут, мы не улетим друг от друга на Луну, останемся соседями, но при этом отношения перерастут в другое качество. К сожалению, Европа перестает быть нашим крупнейшим экономическим партнером, эта роль будет распределена между другими, неевропейскими странами», - уточнил Тренин.