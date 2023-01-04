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24 минуты назад

"Важнейшие столпы нарушены": РФ и ЕС переживают критический перелом

Елена Прошина

В отношениях между Россией и Европой произошел критический перелом не только в политике, но и в экономике. Об этом «Комсомольской правде» заявил политолог, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин.

"Важнейшие столпы нарушены": РФ и ЕС переживают критический перелом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что нарушены важнейшие столпы, на которых строились отношения между ЕС и РФ – поставки нефти и газа и передача европейских технологий.

«Какие-то отношения будут, мы не улетим друг от друга на Луну, останемся соседями, но при этом отношения перерастут в другое качество. К сожалению, Европа перестает быть нашим крупнейшим экономическим партнером, эта роль будет распределена между другими, неевропейскими странами», - уточнил Тренин.

Ранее экс-премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что санкции Евросоюза против России привели к нулевому результату. По его словам, за девять пакетов санкционная политика ни к чему не привела.

В мире,Дмитрий Тренин,ИМЭМО РАН,ЕС,
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