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33 минуты назад

Экономист назвал страну, которая извлекла пользу от конфликта на Украине

Елена Прошина

Единственной страной в мире, которая выиграла от конфликта на Украине стала Индия, заявил экономист Марк Туатти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFM TV.

Экономист назвал страну, которая извлекла пользу от конфликта на Украине
Фото: 

Такие заключения Туатти связаны с продажей российской нефти Индии, которая перепродает ее в европейские страны.

«Индия между делом извлекла пользу от конфликта на Украине, поскольку русские теперь продают нефть Индии, чего раньше не происходило. В Индии ее перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу», - сказал экономист.

Названы факторы, мешающие переговорам России и Украины

Кроме того, Индия извлекла пользу и от неприятностей в Китае, «забрав у него часть рынка». Наступивший 2023 год Туатти назвал сложным, т.к. рецессия коснется всего мира.

Ранее замдиректора по науке ИМЭМО РАН Владимир Миловидов назвал главными рисками наступившего года рецессию, ускорение инфляции и замедление китайской экономики. Также России грозят проблемы с импортом, сокращением экспортных доходов и прочее.

В мире,Владимир Миловидов,ИМЭМО РАН,
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