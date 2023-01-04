Экономист назвал страну, которая извлекла пользу от конфликта на Украине

Единственной страной в мире, которая выиграла от конфликта на Украине стала Индия, заявил экономист Марк Туатти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFM TV.

Фото:

Такие заключения Туатти связаны с продажей российской нефти Индии, которая перепродает ее в европейские страны.

«Индия между делом извлекла пользу от конфликта на Украине, поскольку русские теперь продают нефть Индии, чего раньше не происходило. В Индии ее перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу», - сказал экономист.

Кроме того, Индия извлекла пользу и от неприятностей в Китае, «забрав у него часть рынка». Наступивший 2023 год Туатти назвал сложным, т.к. рецессия коснется всего мира.