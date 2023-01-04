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33 минуты назад

Французы напомнили украинцам об их прошлом с Россией

Елена Прошина

Читатели французской радиосети Franceinfo раскритиковали курсы «истории Украины», которые продвигаются украинским Национальным музеем для жителей бывшей советской республики.

Французы напомнили украинцам об их прошлом с Россией
Фото: ТАССТАСС

Как сказано в статье Franceinfo, все больше украинцев хотят изучать историю своей страны, чтобы избавиться от «российского нарратива». Для этого Национальный музей истории ввел специальные курсы в рамках изучения данного предмета. Французские читатели оценили такое решение.

«Налицо огромная историческая несостоятельность украинского руководства. Украина — это двунациональная постсоветская республика. Вместо того, чтобы строить свою страну, уважая ее глубокую самобытность, лидеры, которые привели нас к этой катастрофе в Европе, предоставили свободу действий украинским ультранационалистам, объявивших, что есть только их собственный способ быть гражданином Украины», – написал читатель Enfield.

«Американская пропаганда не знает границ! Теперь украинцев будут пытаться заставить поверить в то, что их страна не была русской?», – задался вопросом пользователь под ником Golfique.

«Если бы украинцы понимали свою историю, они бы не занимались дерусификацией», – отметил Prudence-Aimée Re de Sureté.

Будущее без связей с Россией — вот чего хотят все эти студенты Национального музея истории Украины, отмечает Franceinfo.

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