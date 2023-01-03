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30 минут назад

Звезда фильма "1+1" прокомментировал конфликт на Украине

Елена Прошина

Французский актер Омар Си, известный по роли в фильме «1+1», раскритиковал Запад, переживающий из-за событий на Украине, но не беспокоящийся о многолетнем кровопролитии в Африке и на Ближнем Востоке. Свое мнение на этот счет он высказал в интервью Le Parisien.

Звезда фильма "1+1" прокомментировал конфликт на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я удивлен, что люди так поражены. Значит ли это, что, когда это происходит в Африке, вы тронуты меньше?» — приводятся в материале слова Си.

Он отметил, что чувствует тревогу из-за любых вооруженных конфликтов, независимо от их географического положения.

Ракетный удар по пункту дислокации ВСУ попал в эфир французского телеканала

По словам Си, в детстве он был «потрясен ирано-иракской войной», а затем «войной в Персидском заливе, которая продолжается до сих пор».

В мире,Общество,Омар Си,
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