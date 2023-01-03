Звезда фильма "1+1" прокомментировал конфликт на Украине

Французский актер Омар Си, известный по роли в фильме «1+1», раскритиковал Запад, переживающий из-за событий на Украине, но не беспокоящийся о многолетнем кровопролитии в Африке и на Ближнем Востоке. Свое мнение на этот счет он высказал в интервью Le Parisien.