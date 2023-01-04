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32 минуты назад

ФРГ официально отказалась выплачивать Польше репарации

ТК «Звезда»иещё 4

Германия официально отказалась обсуждать с Польшей выплату репараций. Министерство иностранных дел Польши сообщило, что отправило в Варшаву дипломатическую ноту с отказом.

ФРГ официально отказалась выплачивать Польше репарации
Фото:  Thomas Trutschel PHOTOTHEK Globallookpress Thomas Trutschel PHOTOTHEK Globallookpress

«По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше остается закрытым, и правительство ФРГ не намерено вести переговоры по этому вопросу», - цитирует РИА Новости сообщение польского дипломатического ведомства.

Варшава считает открытым вопрос о выплате Германией репараций за Вторую мировую войну. Недавно польский посол подчеркнул, что это требование имеет большую общественную поддержку.

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