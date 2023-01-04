ФРГ официально отказалась выплачивать Польше репарации

Германия официально отказалась обсуждать с Польшей выплату репараций. Министерство иностранных дел Польши сообщило, что отправило в Варшаву дипломатическую ноту с отказом.
«По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше остается закрытым, и правительство ФРГ не намерено вести переговоры по этому вопросу», - цитирует РИА Новости сообщение польского дипломатического ведомства.
Варшава считает открытым вопрос о выплате Германией репараций за Вторую мировую войну. Недавно польский посол подчеркнул, что это требование имеет большую общественную поддержку.