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1 час назад

В Турции назвали условие встречи Эрдогана и Асада

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Оценка вероятности встречи лидеров Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в ближайшей перспективе будет дана только после планируемой встречи глав МИД, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

В Турции назвали условие встречи Эрдогана и Асада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чавушоглу подчеркнул, что заранее делать такие прогнозы было бы неправильно. Он обратил внимание на слова Эрдогана о том, что «будет поэтапный диалог»: сначала состоится встреча министров обороны и глав разведок, затем министров иностранных дел, затем лидеров. Вероятность встречи Эрдогана и Асада будет оценена после встречи глав МИД, передает РИА «Новости».

Напомним, главы министерств обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, посвященные урегулированию сирийского кризиса.

Чавушоглу заявил, что Анкара предложила провести встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, вероятно, в третьей стране.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 31 декабря обсудили взаимодействие по урегулировании в Сирии.

СМИ со ссылкой на источник писали, что Турция после переговоров министров обороны России, Сирии и Турции в Москве решила вывести военных с территорий, подконтрольных Анкаре на севере Сирии.

В мире,Башар Асад,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,МИД России,МИД Турции,
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