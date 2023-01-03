В Турции назвали условие встречи Эрдогана и Асада

Оценка вероятности встречи лидеров Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в ближайшей перспективе будет дана только после планируемой встречи глав МИД, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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Чавушоглу подчеркнул, что заранее делать такие прогнозы было бы неправильно. Он обратил внимание на слова Эрдогана о том, что «будет поэтапный диалог»: сначала состоится встреча министров обороны и глав разведок, затем министров иностранных дел, затем лидеров. Вероятность встречи Эрдогана и Асада будет оценена после встречи глав МИД, передает РИА «Новости».

Напомним, главы министерств обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, посвященные урегулированию сирийского кризиса.

Чавушоглу заявил, что Анкара предложила провести встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, вероятно, в третьей стране.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 31 декабря обсудили взаимодействие по урегулировании в Сирии.