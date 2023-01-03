В 2023 году шансы на то, что президенту США Джо Байдену объявят импичмент, существенно выросли. Об этом заявила обозреватель Барбара Джоанна Лукас в статье для аналитического портала 19fortyfive.

Автор статьи пояснила, что идея об импичменте Байдену до последнего времени не пользовалась особой популярностью в Штатах.

В декабре 2022 года эту идею неожиданно поддержали «некоторые довольно трезвые и проницательные консервативные комментаторы». В том числе, Эндрю Маккарти из National Review, бывший федеральный прокурор и блестящий юридический обозреватель, и Бен Доменек из The Spectator.

Маккарти предложил объявить Байдену импичмент за предложение облегчить миграцию в США со стороны южной границы.

Доменек, в свою очередь, призвал к этой мере после того, как в Штатах распространилась информация о действиях Белого дома в период коронавируса.

В частности, стало известно о том, что власти приказали Twitter подвергнуть цензуре информацию от врачей в ведущих медицинских школах, которая не соответствовала линии администрации в отношении COVID-19.

По мнению автора, то, что правые подняли вопрос о применении этой меры в 2023 году, свидетельствует в пользу того, что инициатива может быть выдвинута. По ее оценке, в 2024 году (перед выборами) этот вопрос уже потеряет актуальность.