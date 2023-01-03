На Украине из-за потепления упало потребление электроэнергии

На Украине снизилось потребление электроэнергии из-за потепления, заявили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Благодаря теплой погоде потребление [энергии] на Украине снизилось", - говорится в Telegram-канале компании.

В сообщении указывается, что электростанции вырабатывают достаточное количество электроэнергии для покрытия нагрузки, но, согласно вечерним прогнозам, потребление начнет постепенно расти.

"Укрэнерго" довел лимиты потребления до областей на вторую половину суток", - сказали в компании.

Кроме того, уточняется, что на востоке и юге Украины зарегистрированы повреждения в распределительных сетях.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о беспрецедентном уровне повреждений энергосистемы Украины, на ее полное восстановление могут уйти годы.