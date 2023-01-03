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1 час назад

На Украине из-за потепления упало потребление электроэнергии

Газета.Ruиещё 2

На Украине снизилось потребление электроэнергии из-за потепления, заявили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

На Украине из-за потепления упало потребление электроэнергии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Благодаря теплой погоде потребление [энергии] на Украине снизилось", - говорится в Telegram-канале компании.

В сообщении указывается, что электростанции вырабатывают достаточное количество электроэнергии для покрытия нагрузки, но, согласно вечерним прогнозам, потребление начнет постепенно расти.

"Укрэнерго" довел лимиты потребления до областей на вторую половину суток", - сказали в компании.

Кроме того, уточняется, что на востоке и юге Украины зарегистрированы повреждения в распределительных сетях.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о беспрецедентном уровне повреждений энергосистемы Украины, на ее полное восстановление могут уйти годы.

По его словам, большая часть энергетических объектов страны уничтожена или повреждена.

В мире,Владимир Кудрицкий,
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