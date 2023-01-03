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19 минут назад

СБУ выдвинула обвинения против командующих российскими войсками

Илья Родин

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергею Кобылашу и экс-командующему Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игорю Осипову.. Об этом пишет ТАСС.

СБУ выдвинула обвинения против командующих российскими войсками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В СБУ пояснили, что российским военачальникам предъявлены обвинения в ведении спецоперации и посягательстве на территориальную целостность Украины.

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Напомним, что в понедельник, 2 января, СБУ выдвинуло обвинения против главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Ведомство вменяет ей в вину финансирование российских военных и «введении рублевой зоны в районах юга и востока Украины».

Глава СК России Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием Набиуллиной со стороны СБУ.

В мире,СВО,Сергей Кобылаш,Игорь Осипов,Эльвира Набиуллина,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Верховный суд,Банк России,СБУ,Первый канал,
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