СБУ выдвинула обвинения против командующих российскими войсками

В СБУ пояснили, что российским военачальникам предъявлены обвинения в ведении спецоперации и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Напомним, что в понедельник, 2 января, СБУ выдвинуло обвинения против главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Ведомство вменяет ей в вину финансирование российских военных и «введении рублевой зоны в районах юга и востока Украины».