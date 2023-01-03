СБУ выдвинула обвинения против командующих российскими войсками

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергею Кобылашу и экс-командующему Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игорю Осипову.. Об этом пишет ТАСС.
В СБУ пояснили, что российским военачальникам предъявлены обвинения в ведении спецоперации и посягательстве на территориальную целостность Украины.
Напомним, что в понедельник, 2 января, СБУ выдвинуло обвинения против главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Ведомство вменяет ей в вину финансирование российских военных и «введении рублевой зоны в районах юга и востока Украины».
Глава СК России Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием Набиуллиной со стороны СБУ.