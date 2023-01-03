Хвалебные статьи о президенте Украины Владимире Зеленском в западных СМИ, поставки Киеву вооружений и военной техники, введение ограничительных мер против России уменьшают шансы на то, что стороны сядут за стол переговоров, пишет обозреватель Эбби Макой в статье для портала IOL.

Автор подчеркнул, что ряд факторов мешает началу переговоров между Россией и Украиной.

Среди них, уточнил Макой, «прославление президента Зеленского в западных СМИ в сочетании с бездонной пропастью финансовой поддержки».

Кроме того, отметил аналитик, решению вопроса мирным путем мешают постоянные поставки киевским военным оружия со стороны Запада, поддержка через «микрофонную дипломатию», санкции против Москвы.