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48 минут назад

Названы факторы, мешающие переговорам России и Украины

Илья Родин

Хвалебные статьи о президенте Украины Владимире Зеленском в западных СМИ, поставки Киеву вооружений и военной техники, введение ограничительных мер против России уменьшают шансы на то, что стороны сядут за стол переговоров, пишет обозреватель Эбби Макой в статье для портала IOL.

Названы факторы, мешающие переговорам России и Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор подчеркнул, что ряд факторов мешает началу переговоров между Россией и Украиной.

Названа причина, по которой Украина не сможет победить в конфликте

Среди них, уточнил Макой, «прославление президента Зеленского в западных СМИ в сочетании с бездонной пропастью финансовой поддержки».

Кроме того, отметил аналитик, решению вопроса мирным путем мешают постоянные поставки киевским военным оружия со стороны Запада, поддержка через «микрофонную дипломатию», санкции против Москвы.

Экс-генерал бундесвера Ханс-Лотар Домрезе сообщил ранее, что переговоры между Россией и Украиной все же возможны. По его мнению, летом 2023 года стороны могут заключить перемирие.

В мире,СВО,Владимир Зеленский,
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