Хвалебные статьи о президенте Украины Владимире Зеленском в западных СМИ, поставки Киеву вооружений и военной техники, введение ограничительных мер против России уменьшают шансы на то, что стороны сядут за стол переговоров, пишет обозреватель Эбби Макой в статье для портала IOL.
Автор подчеркнул, что ряд факторов мешает началу переговоров между Россией и Украиной.
Среди них, уточнил Макой, «прославление президента Зеленского в западных СМИ в сочетании с бездонной пропастью финансовой поддержки».
Кроме того, отметил аналитик, решению вопроса мирным путем мешают постоянные поставки киевским военным оружия со стороны Запада, поддержка через «микрофонную дипломатию», санкции против Москвы.
Экс-генерал бундесвера Ханс-Лотар Домрезе сообщил ранее, что переговоры между Россией и Украиной все же возможны. По его мнению, летом 2023 года стороны могут заключить перемирие.