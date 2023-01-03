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14 минут назад

Французский политик осудил новый закон Зеленского

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий права СМИ на Украине. Лидер французской партии «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал его решение, намекнув, что подобный шаг нельзя считать «нормальным». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Twitter депутата.

Французский политик осудил новый закон Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Флориан Филиппо обратил внимание на новый закон на Украине, подписанный «святым Зеленским». Нововведение позволяет цензурировать любые СМИ и оппозиционные партии.

«Можно ли считать такое нормальным?» — задался вопросом французский политик.

В конце 2022 года вступил в силу документ, согласно которому представители власти на Украине могут штрафовать и закрывать любую газету, телеканал или сайт, если посчитают их информационный контент недопустимым.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение, заявив, что нововведение легитимизирует давление и произвол в отношении СМИ.

Пользователи Twitter также раскритиковали принятый закон о медиа на Украине.

«А мы посылаем ему миллиарды долларов, чтобы он мог усилить цензуру», — написала Линда Томас.

Шон Мерфи выразил желание вернуть деньги, которые он и другие налогоплательщики отправили на Украину. Джин Цешевски назвал Зеленского «коррумпированным политиком» и выразил свое разочарование в нем.

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