Шведы выступили против изменения законов ради вхождения в НАТО

Большинство жителей Швеции выступают против отказа от правовых принципов страны, чтобы пойти навстречу Турции и скорее вступить в НАТО. При этом поддержка военного альянса остается сильной, сообщает в понедельник газета Dagens Nyheter со ссылкой на результаты опроса социологического центра Ipsos.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требует экстрадиции из Швеции нескольких лиц. Но в королевстве большинство из них получили статус беженцев и не могут быть выданы стране, где их будут "преследовать по политическим мотивам".
По результатам опроса, 79% респондентов поддерживают позицию, согласно которой Швеция "должна отстаивать шведские законы и наши принципы как верховенство закона по отношению к Турции". Эту красную черту нельзя пересекать, "даже если это отсрочит наше членство в НАТО". Лишь 10% считают, что главной целью должно быть "попытаться как можно быстрее вступить в НАТО", даже если это потребует компромиссов.
В этом же опросе 60% участников ответили, что поддерживают заявку Швеции в НАТО.
Опрос был проведен в период с 6 по 18 декабря. В нем приняло участие 1 248 человек, имеющих право голосовать на выборах.
18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, однако этот процесс немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как заявил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности