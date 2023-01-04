Шведы выступили против изменения законов ради вхождения в НАТО

Большинство жителей Швеции выступают против отказа от правовых принципов страны, чтобы пойти навстречу Турции и скорее вступить в НАТО. При этом поддержка военного альянса остается сильной, сообщает в понедельник газета Dagens Nyheter со ссылкой на результаты опроса социологического центра Ipsos.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требует экстрадиции из Швеции нескольких лиц. Но в королевстве большинство из них получили статус беженцев и не могут быть выданы стране, где их будут "преследовать по политическим мотивам".

По результатам опроса, 79% респондентов поддерживают позицию, согласно которой Швеция "должна отстаивать шведские законы и наши принципы как верховенство закона по отношению к Турции". Эту красную черту нельзя пересекать, "даже если это отсрочит наше членство в НАТО". Лишь 10% считают, что главной целью должно быть "попытаться как можно быстрее вступить в НАТО", даже если это потребует компромиссов.

В этом же опросе 60% участников ответили, что поддерживают заявку Швеции в НАТО.

Опрос был проведен в период с 6 по 18 декабря. В нем приняло участие 1 248 человек, имеющих право голосовать на выборах.