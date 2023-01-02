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20 минут назад

Служба безопасности Украины предъявила обвинение главе Банка России

ТАССиещё 3

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

СБУ предъявила обвинение главе Банка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала доказательства участия главы Центрального Банка РФ Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора. Именно она организовала введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины", - говорится в сообщении службы, опубликованной в официальном Telegram-канале.

Кроме того, отметили в СБУ, "глава российского Центробанка способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны".

Сообщается, что Набиуллиной предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины ("Преднамеренные действия, совершенные представителем власти по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия").

В СБУ отметили, что "решается вопрос объявления фигурантки в международный розыск".

Набиуллина отказалась «искать дно» в вопросах российской экономики

Это уже не первые подобные процессы со стороны украинских властей. В 2019 году киевский суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы Светлану Савченко по обвинению в государственной измене за воссоединение Крыма с Россией. 23 декабря 2022 года украинский суд вынес заочный приговор в отношении депутата Госдумы Дениса Майданова за якобы имевшее место покушение на территориальную целостность Украины.

В мире,Светлана Савченко,Денис Майданов,Эльвира Набиуллина,Банк России,СБУ,Госдума,
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