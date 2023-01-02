СБУ предъявила обвинение главе Банка России

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"В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала доказательства участия главы Центрального Банка РФ Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора. Именно она организовала введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины", - говорится в сообщении службы, опубликованной в официальном Telegram-канале.

Кроме того, отметили в СБУ, "глава российского Центробанка способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны".

Сообщается, что Набиуллиной предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины ("Преднамеренные действия, совершенные представителем власти по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия").

В СБУ отметили, что "решается вопрос объявления фигурантки в международный розыск".