Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.
"В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала доказательства участия главы Центрального Банка РФ Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора. Именно она организовала введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины", - говорится в сообщении службы, опубликованной в официальном Telegram-канале.
Кроме того, отметили в СБУ, "глава российского Центробанка способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны".
Сообщается, что Набиуллиной предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины ("Преднамеренные действия, совершенные представителем власти по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия").
В СБУ отметили, что "решается вопрос объявления фигурантки в международный розыск".
Это уже не первые подобные процессы со стороны украинских властей. В 2019 году киевский суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы Светлану Савченко по обвинению в государственной измене за воссоединение Крыма с Россией. 23 декабря 2022 года украинский суд вынес заочный приговор в отношении депутата Госдумы Дениса Майданова за якобы имевшее место покушение на территориальную целостность Украины.