Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе предположил, что Москва и Киев заключат перемирие летом 2023 года. Об этом пишет Berliner Zeitung.

По оценке Домрезе, в начале лета 2023 года ситуация станет тупиковой. В это время, по его мнению, начнутся переговоры.

«Я ожидаю застоя в начале лета, когда обе стороны скажут: теперь это бесполезно», - пояснил генерал.

Прекращение огня будет означать только то, что стороны перестанут стрелять, уточнил Домрезе. Он добавил, что переговоры предположительно затянутся на долгий срок.

По его мнению, Москве и Киеву потребуется посредник. В этой роли могут выступить генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди.