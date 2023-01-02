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36 минут назад

Бывший генерал НАТО предположил, что летом 2023 года на Украине будет объявлено перемирие

Илья Родин

Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе предположил, что Москва и Киев заключат перемирие летом 2023 года. Об этом пишет Berliner Zeitung.

По оценке Домрезе, в начале лета 2023 года ситуация станет тупиковой. В это время, по его мнению, начнутся переговоры.

«Я ожидаю застоя в начале лета, когда обе стороны скажут: теперь это бесполезно», - пояснил генерал.

Прекращение огня будет означать только то, что стороны перестанут стрелять, уточнил Домрезе. Он добавил, что переговоры предположительно затянутся на долгий срок.

Названа причина, по которой Украина не сможет победить в конфликте

По его мнению, Москве и Киеву потребуется посредник. В этой роли могут выступить генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Генерал уточнил, что на переговорах необходимо будет найти решение, приемлемое для обеих сторон. В частности, украинский лидер Владимир Зеленский мог бы отказаться от немедленной реинтеграции утраченных территорий.

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