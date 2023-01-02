Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе предположил, что Москва и Киев заключат перемирие летом 2023 года. Об этом пишет Berliner Zeitung.
По оценке Домрезе, в начале лета 2023 года ситуация станет тупиковой. В это время, по его мнению, начнутся переговоры.
«Я ожидаю застоя в начале лета, когда обе стороны скажут: теперь это бесполезно», - пояснил генерал.
Прекращение огня будет означать только то, что стороны перестанут стрелять, уточнил Домрезе. Он добавил, что переговоры предположительно затянутся на долгий срок.
По его мнению, Москве и Киеву потребуется посредник. В этой роли могут выступить генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Генерал уточнил, что на переговорах необходимо будет найти решение, приемлемое для обеих сторон. В частности, украинский лидер Владимир Зеленский мог бы отказаться от немедленной реинтеграции утраченных территорий.