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12 минут назад

Анонсирован саммит Украина – ЕС в Киеве

Деловая газета "Взгляд"иещё 11

Саммит УкраинаЕС пройдет в Киеве 3 февраля, ведется подготовительная работа, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Анонсирован саммит Украина – ЕС в Киеве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что произошел разговор Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые обсудили будущий саммит, передает РИА «Новости».

В офисе Зеленского пояснили, что стороны обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина – ЕС, который состоится третьего февраля этого года в Киеве и договорились активизировать подготовительную работу.

Глава Еврокомиссии позвонила Зеленскому

Ранее стало известно о планах Японии пригласить Зеленского на саммит G7 в Хиросиме.

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