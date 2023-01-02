Анонсирован саммит Украина – ЕС в Киеве

Уточняется, что произошел разговор Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые обсудили будущий саммит, передает РИА «Новости» .

В офисе Зеленского пояснили, что стороны обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина – ЕС, который состоится третьего февраля этого года в Киеве и договорились активизировать подготовительную работу.