Бывший народный депутат Украины опроверг данные о своей гибели под Бахмутом.

Бывший народный депутат Украины Михаил Гаврилюк опроверг данные о своей гибели в боях под Бахмутом. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: соцсети соцсети

В то же время он сообщил о гибели сослуживца с батальона «Золотые ворота».

О гибели Гаврилюка сообщило ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на Telegram-каналы. Позднее выяснилось, что на самом деле погиб его однофамилец — крымчанин Владимир Гаврилюк.