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15 минут назад

Министр обороны Германии оказалась в центре скандала из-за новогодней речи

Lenta.ru

Вокруг фигуры главы немецкого минобороны Кристин Ламбрехт начался скандал: политика критикуют за новогоднюю речь, которую считают неудачной как простые жители ФРГ, так и другие чиновники. Об этом пишет издание Die Welt.

Министр обороны Германии оказалась в центре скандала из-за новогодней речи
Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.comKay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Поздравительный ролик был опубликован в соцсетях министра обороны Германии. «В центре Европы бушуют боевые действия. Было много особых впечатлений, которые я смогла получить от этого. Было много-много встреч с интересными, замечательными людьми. Хочу сказать вам за это сердечное спасибо», — приводит издание цитату Ламбрехт. Слова министра заглушали петарды, которые запускали на улицах Берлина, где проходила съемка видео.

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Для многих ролик оказался оскорбительным. Эксперт по безопасности Ульрике Франке из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям сочла речь Ламбрехт невыносимой, поскольку вместо разговора о боевых действиях на Украине политик сделала акцент на своих встречах.

Политик из партии ХДС Армин Лашет повторил чужие слова, комментируя этот ролик: «Они что там, в Берлине, сошли с ума?». Он также добавил: «Неужели федеральному канцлеру [Германии Олафу Шольцу] все равно на влияние Германии в Европе и мире?»

В мире,Армин Лашет,Олаф Шольц,Европейский совет,
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