Министр обороны Германии оказалась в центре скандала из-за новогодней речи

Вокруг фигуры главы немецкого минобороны Кристин Ламбрехт начался скандал: политика критикуют за новогоднюю речь, которую считают неудачной как простые жители ФРГ, так и другие чиновники. Об этом пишет издание Die Welt.

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Поздравительный ролик был опубликован в соцсетях министра обороны Германии. «В центре Европы бушуют боевые действия. Было много особых впечатлений, которые я смогла получить от этого. Было много-много встреч с интересными, замечательными людьми. Хочу сказать вам за это сердечное спасибо», — приводит издание цитату Ламбрехт. Слова министра заглушали петарды, которые запускали на улицах Берлина, где проходила съемка видео.

Для многих ролик оказался оскорбительным. Эксперт по безопасности Ульрике Франке из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям сочла речь Ламбрехт невыносимой, поскольку вместо разговора о боевых действиях на Украине политик сделала акцент на своих встречах.