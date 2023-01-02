Великобритания нашла способ частично отказаться от энергоресурсов РФ

Фонд Великобритании, предназначенный для увеличения внутреннего производства ядерного топлива с целью сократить зависимость страны от российских энергоресурсов, начал свою работу. Размер фонда — 75 миллионов фунтов стерлингов. Такое заявление сделал Государственный министр по вопросам климата Великобритании Грэм Стюарт, передает URA.RU со ссылкой на агентство Reuters.

Как говорится в публикации, Великобритания заявила об открытии своего фонда, созданного для оказания финансовой помощи в увеличении внутреннего производства ядерного топлива для электростанций. С этого момента фонд принимает заявки от производителей, организация располагает суммой в 75 миллионов фунтов стерлингов. Фонд был разработан с целью помочь британским предприятиям преодолеть зависимость от поставок урана из России.

Стюарт пояснил, что правительство Великобритании осознало потребность страны в собственной атомной энергетики после начала боевых действий на Украине, когда цены на газ резко увеличились.