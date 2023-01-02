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5 минут назад

Великобритания нашла способ частично отказаться от энергоресурсов РФ

Елена Прошина

Фонд Великобритании, предназначенный для увеличения внутреннего производства ядерного топлива с целью сократить зависимость страны от российских энергоресурсов, начал свою работу. Размер фонда — 75 миллионов фунтов стерлингов. Такое заявление сделал Государственный министр по вопросам климата Великобритании Грэм Стюарт, передает URA.RU со ссылкой на агентство Reuters.

Великобритания нашла способ частично отказаться от энергоресурсов РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как говорится в публикации, Великобритания заявила об открытии своего фонда, созданного для оказания финансовой помощи в увеличении внутреннего производства ядерного топлива для электростанций. С этого момента фонд принимает заявки от производителей, организация располагает суммой в 75 миллионов фунтов стерлингов. Фонд был разработан с целью помочь британским предприятиям преодолеть зависимость от поставок урана из России.

Стюарт пояснил, что правительство Великобритании осознало потребность страны в собственной атомной энергетики после начала боевых действий на Украине, когда цены на газ резко увеличились.

Ранее сообщалось, что Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа. Соответствующие постановления вступили в силу с начала 2023 года.

В мире,Грэм Стюарт,
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