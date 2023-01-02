Куба отметила 64-ю годовщину победы революции на острове

Куба в воскресенье отметила 64-ю годовщину победы революции на острове в 1959 году. Официальные празднования прошли в городе Сантьяго-де-Куба.

Фото: ТАСС ТАСС

Представители кубинских властей возложили цветы к могиле лидера революции Фиделя Кастро (1926-2016) на кладбище Санта-Ифигения. Также на площади, с которой команданте провозгласил победу, в полночь под звуки национального гимна был поднят огромный кубинский флаг.

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Улицы городов по всей стране украшены национальными флагами и плакатами с революционными лозунгами. Местная пресса публикует материалы, посвященные революционной борьбе против диктатуры Фульхенсио Батисты (1901-1973), по телевидению демонстрируются архивные фото и видео.

"Дело Кубинской революции живет и в ее 64-ю годовщину! Спасибо Фиделю, Раулю и историческому поколению за всю силу, которая питает нас в этой прекрасной Революции, которую вы создали и которую мы поклялись защищать", - написал на своей странице в Twitter по случаю праздника президент республики Мигель Диас-Канель.

1 января 1959 года диктатор Фульхенсио Батиста бежал с Кубы. Тогда с балкона здания городского муниципалитета в городе Сантьяго-де-Куба Фидель Кастро объявил о победе революции. После этого войска под его командованием совершили марш-бросок и 8 января торжественно вошли в Гавану.

Поздравления партнеров

Посольство России на Кубе направило поздравления властям и гражданам республики по случаю годовщины революции.

"Поздравляем наших кубинских друзей, которые сегодня вспоминают торжество Революции 1 января 1959 года. Для России Куба продолжает оставаться приоритетным партнером в латиноамериканском регионе. Мы будем продолжать работать, чтобы еще больше углублять наши отношения!", - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Twitter.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что память о Кубинской революции беспокоит американский империализм, который надеется сохранить свою гегемонию.

"Памятная победа революционного народа Кубы до сих пор будоражит умы всего мира, создавая неудобства притязаниям империализма янки на сохранение своей гегемонии над волной повстанцев, требующих справедливости. Да здравствует всегда побеждающая Куба!", - написал политик в Twitter.

Власти Никарагуа заявили, что опыт и вдохновение Кубинской революции помогают другим странам региона укреплять свой суверенитет.