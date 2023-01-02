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1 час назад

Байден до сих пор не принял решения о выдвижении на второй срок – СМИ

Москва24иещё 4

Президент США Джозеф Байден еще не принял решения насчет выставления своей кандидатуры на президентских выборах в 2024 году. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

Байден засомневался в выставлении своей кандидатуры на президентских выборах
Фото: ТАССТАСС

По информации собеседников издания, глава государства обсуждает эту возможность со своей семьей и политическими союзниками. В статье сообщается, что первая леди США Джилл Байден выступает за его участие в президентской гонке, тогда как ряд демократов выражает обеспокоенность по поводу возраста Байдена.

Источники издания уточняют, что вероятность того, что действующий президент США будет баллотироваться на второй срок все же велика. По их словам, объявление об этом может быть сделано уже в середине февраля.

Ранее Байден отшутился вместо ответа на вопрос, ведется ли обсуждение выдвижения его кандидатуры на выборы президента в 2024 году. Он заявил, что не знал о том, что скоро будут выборы.

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