Байден засомневался в выставлении своей кандидатуры на президентских выборах

Президент США Джозеф Байден еще не принял решения насчет выставления своей кандидатуры на президентских выборах в 2024 году. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

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По информации собеседников издания, глава государства обсуждает эту возможность со своей семьей и политическими союзниками. В статье сообщается, что первая леди США Джилл Байден выступает за его участие в президентской гонке, тогда как ряд демократов выражает обеспокоенность по поводу возраста Байдена.

Источники издания уточняют, что вероятность того, что действующий президент США будет баллотироваться на второй срок все же велика. По их словам, объявление об этом может быть сделано уже в середине февраля.