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30 минут назад

Арестович предложил установить на Украине монархию

Lenta.ruиещё 1

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович предложил установить на Украине монархию. Об этом он заявил в беседе с солистом группы «Вопли Видоплясова» Олегом Скрипкой, отрывок которой опубликовал у себя в Telegram.

Арестович предложил установить на Украине монархию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Арестович сравнил происходящее с романом Джона Толкина «Властелин колец» и заявил, что поэтому должно произойти «возвращение короля, то есть Арагорна».

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«А Украина готова к монархии? А я тебе скажу, если считать рационально, единственный способ перебить все московское — это объявить монархию здесь. И сказать, что мы собираем земли Рюриковичей», — сказал он.

Советник украинского президента привел в пример Великобританию и подчеркнул, что это «не худшая страна мира». Также он напомнил, что монархия была восстановлена после правления Франсиско Франко в Испании. Кроме того, «очень сильное движение» есть во Франции, а в Бельгии королевскую династию выбрали в XIX веке, отметил Арестович.

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