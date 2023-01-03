Reuters: США и Южная Корея рассматривают возможность расширения обмена информацией по КНДР

Соединенные Штаты не планируют привлекать свои ядерные силы к совместным учениям с Республикой Корея в связи с тем, что она не является ядерной державой. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

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По его словам, совместные ядерные маневры с Южной Кореей будут "чрезвычайно сложными", поскольку она не является ядерной державой. При этом Вашингтон и Сеул рассматривают возможность расширения обмена информацией и масштаба планирования вариантов действий в непредвиденных ситуациях, а также проведения командно-штабных учений. Чиновник добавил, что США и Южная Корея изучают разные варианты действий в связи с политикой КНДР, которая вызывает "растущую обеспокоенность". Стороны пока не договорились о сроках проведения маневров, но они состоятся "в обозримой перспективе" и будут охватывать сценарии, выходящие за рамки ядерной сферы, подчеркнул представитель американской исполнительной власти. "Идея заключается в том, чтобы также попытаться убедиться, что мы способны полностью рассмотреть весь спектр возможностей с учетом потенциала КНДР, который они продемонстрировали, а также их заявлений", - отметил он.

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В Совете национальной безопасности Белого дома подчеркнули, что США привержены обеспечению расширенного сдерживания КНДР, а Вашингтон и Сеул работают над "эффективным скоординированным ответом на возможные сценарии, включая применение ядерного оружия Северной Кореей".

Ранее в понедельник американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и Южная Корея не обсуждают возможность привлечения американских ядерных сил к своим совместным учениям. В опубликованном в понедельник интервью газете "Чосон ильбо" южнокорейский лидер Юн Сок Ёль сообщил, что Вашингтон и Сеул ведут переговоры о том, чтобы проводить совместные учения с участием американских ядерных сил, а также планировать вместе их операции.