В "Укрэнерго" заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны

"Достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. И мы говорим не только про подстанции "Укрэнерго", мы говорим, к сожалению, и про электростанции — тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, вырабатывающие электричество и тепло для наших городов", — приводит слова Кудрицкого РИА Новости.