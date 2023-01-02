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1 час назад

В "Укрэнерго" заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны

Газета.Ruиещё 8

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о беспрецедентном уровне повреждений энергосистемы Украины. На ее полное восстановление могут уйти годы.

В "Укрэнерго" заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны
Фото: ТАССТАСС

"Достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. И мы говорим не только про подстанции "Укрэнерго", мы говорим, к сожалению, и про электростанции — тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, вырабатывающие электричество и тепло для наших городов", — приводит слова Кудрицкого РИА Новости.

Оборудование резервных мощностей не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью.

"Это значит, что все сложнее и сложнее восстанавливать повреждения", — пояснил глава "Укрэнерго".

Как напоминает "Ридус", министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявлял, что энергосистему Украины можно восстановить к лету 2023 года, но только при условии, что в течение полугода не будет новых ударов.

В мире,Владимир Кудрицкий,Герман Галущенко,
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