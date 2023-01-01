Новые регионы РФ полностью перешли с гривны на рубли

В новых российских регионах вышли из обращения гривны, с 1 января единственной денежной единицей на этих территориях стал рубль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на и. о. министра по тарифам и ценовому регулированию Запорожской области Андрея Кочетова.

"Как и во всех новых российских регионах, в Запорожской области в новом году в соответствии с федеральным законодательством будет ходить только российский рубль", - напомнил Кочетов.

Он указал, что оставшуюся украинскую валюту можно обменять на рубли в работающих в области банках, в том числе монеты и мелкие купюры. При этом сроков такого обмена для физлиц не установлено, а юрлица могут произвести обмен в течение первых месяцев года.

"Думаю, что все желающие успеют это сделать", - сказал Кочетов, поясняя, что банковских отделений в регионе "достаточно", и проблем с обменом не ожидается.