Американцы высмеяли новогоднее обращение Байдена

Американцы в Twitter высмеяли новогоднее обращение президента США Джо Байдена, в котором он пообещал продолжить политическую деятельность в будущем году.

Фото: CNP/ Globallookpress.com CNP/ Globallookpress.com

«Готов делать дела в 2023 году», — написал американский лидер в официальном аккаунте, сопроводив публикацию фотографией, на которой он поднимается по ступеням Белого дома с чашкой в руках на фоне зеленой лужайки.

Пользователи социальной сети не разделили оптимизма Байдена, призвав его обратить внимание на существующие проблемы США. Они также вспомнили о многочисленных оговорках главы государства и его преклонном возрасте. «Ты жив? Это уже хорошее начало», — сыронизировал @JennaEllisEsq.

«Ваша жена знает, что вы на улице?» — пошутил @BoomerMays. Через некоторое время он добавил: «Бьюсь об заклад, вы идете не в ту сторону».

Некоторые задались вопросом, какими достижениями 2022 года хвастается Байден. «Еда по самой высокой исторической цене! Если вы не можете снизить цены на продукты питания для американцев, то ваша политика полностью проваливается. Вы уничтожаете средний класс», — заявил @ForTexasHoujami.

Часть комментаторов призвала не усугублять без того сложную ситуацию.

«Например, подать заявление об отставке, чтобы мы, граждане, действительно могли уважать вас хотя бы за одну вещь?» — написал @L

«На повестке дня снова инфляция, жестокие войны и отмывание денег?» — сказал @LavinaRicky. «Пожалуйста, не делайте еще хуже!» — попросила @LadyLawyerUSA.