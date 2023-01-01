Ким Чен Ын заявил, что Вашингтон создает "азиатскую версию НАТО"

США под предлогом укрепления своих союзнических отношений с Японией и Южной Кореей фактически создают "азиатскую версию НАТО". Об этом, как сообщило в воскресенье агентство ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил 31 декабря на VI пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

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"Продвигая трехстороннее сотрудничество с Японией и Южной Кореей, под предлогом "укрепления союза" [США] погружаются в создание нового военного блока как "азиатской версии НАТО", - говорится в сообщении. При этом лидер страны отметил, что "США и враждебные силы" получили "серьезный удар" благодаря усилению военных возможностей КНДР и теперь "трепещут от страха и беспокойства".

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В этой ситуации, отметил Ким Чен Ын, стране необходимо прикладывать вдвое больше усилий для укрепления военных возможностей. В его докладе отмечалось, что первоочередной задачей ядерных вооруженных сил являются "сдерживание войны и защита мира и стабильности", но, если это не удастся, Пхеньян готов "выполнить и другую миссию, необоронную".

В этой связи была поставлена задача разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая позволила бы в случае нападения немедленно нанести ответный ядерный удар. В середине декабря Пхеньян сообщил об успешном наземном испытании нового твердотопливного двигателя большой тяги с соплом с изменяемым вектором тяги. На имеющихся у КНДР межконтинентальных ракетах установлены жидкостные двигатели, что делает слишком долгой их подготовку к пуску.

Кроме того, Государственному управлению по освоению космоса поручено изготовить разведывательный спутник, а также завершить создание ракеты-носителя для него, разработка которой находится на завершающем этапе. Запустить первый военный спутник предполагается в ближайшее время.