Национальный союз писателей Украины призвал закрыть музей Булгакова на Андреевском спуске, исторической мощеной улице, соединяющей Верхний город с Подольским районом на берегу Днепра. Писатель проживал в знаменитом двухэтажном доме № 13А, который стал прототипом дома Турбиных из "Белой гвардии", сообщает Guardian.

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В романе обожавший Киев великий писатель нарисовал портрет дома своего детства. Внутри его пылала жаром голландская печь, были пианино и библиотека, кремовые шторы. Квартира на первом этаже семьи располагалась в "двухэтажном доме поразительно необычной планировки". Зимой снег на крыше напоминал "белую генеральскую шапку" - отсылка к антибольшевистскому белому движению. В советское время он стал литературным музеем.

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Союзу писателей Украины больше подходит наименование националистический, а не национальный. Горе-деятели от литературы в своем релизе заявили, что Булгаков "ненавидел" идею украинской государственности и "прославлял" русского царя и монархию. Он также, дескать, "очернил" украинских националистов, в том числе Симона Петлюру, войска которого вошли в Киев в 1918 году, говорится в "послании" к киевским властям.

На фоне бурных событий того года "Белая гвардия" описывает, как войска Петлюры осаждали столицу. Его защищала неорганизованная группа белых офицеров, включая братьев Турбиных, героев романа. Образы Турбиных во многом основаны на личности самого Булгакова и его семьи. Писатель создал роман в начале 1920-х годов, спектакль по его мотивам "Дни Турбиных" любил посещать во МХАТе Сталин, благодаря которому Булгаков смог устроиться в театр. Роман был опубликован полностью только в 1966 году через два с лишним десятилетия после смерти писателя.

Споры о культурном наследии Булгакова начались на Украине в 2015 году. В язвительном эссе "знакомая узкому кругу" сочинительница Оксана Забужко назвала его творчество "пропагандистской литературой". Она предложила переименовать музей в честь Василия Листовнича, соседа Булгакова снизу, которому принадлежал дом. Большевики казнили Листовнича, когда ворвались в Киев. Булгаков изображает своего соседа в "Белой гвардии" "неприятным" скрягой и "трусливым инженером", именно он с женой прятали в тайник в квартире деньги, который потом наши грабители.

Память о Булгакове начала стираться в Киеве после начала российской специальной военной операции. Некоторые из памятных табличек были удалены, в том числе мемориальная доска Булгакову возле Киевского университета, где писатель изучал медицину. Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что этот процесс не является "дерусификацией", отметило британское издание. Вместо этого, утверждает он, речь идет якобы о "преодолении последствий российского тоталитаризма".

Впрочем, выступая в сентябре, Ткаченко отверг призывы закрыть музей Булгакова. Он отметил, что антиукраинские высказывания, оскорбляющие этот самый союз писателей, были "диалогом" вымышленных персонажей в начале ХХ века, во время того, что он назвал "освободительной борьбой".

"Я думаю, музей не виноват. Его точно нельзя трогать", - сказал он.

Директор музея Людмила Губианури со своей стороны ответила на критику, назвав Булгакова "человеком своего времени".

"Он родился и жил в Российской империи. Булгакову было присуще имперское мышление, но ни он, ни его семья никогда не были украинофобами", - подчеркнула она.