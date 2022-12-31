От известного актера потребуют компенсацию за владение его семьи рабами

Власти Барбадоса намереваются потребовать компенсацию у потомков рабовладельцев. В список лиц, к которым они планируют выдвинуть иски, попал известный актер Бенедикт Камбербэтч. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Daily Telegraph.

Отмечается, что дальний предок Камбербэтча приобрел в 1728 году на Барбадосе плантацию с 250 рабами. Его потомки владели ей вплоть до отмены рабства в 1833-м. После этого они продали поместье за сумму, которая в пересчета на современные деньги составляет порядка $1,2 млн.

«Процесс [поиска бывших рабовладельцев] находится на самых ранних стадиях. Мы только начинаем. Большая часть этой истории на самом деле лишь начинает открываться», - пояснил посол Барбадоса при Карибском сообществе.