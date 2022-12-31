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36 минут назад

Власти Барбадоса потребуют от Камбербэтча компенсацию за владение его семьи рабами

Илья Родин

Власти Барбадоса намереваются потребовать компенсацию у потомков рабовладельцев. В список лиц, к которым они планируют выдвинуть иски, попал известный актер Бенедикт Камбербэтч. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Daily Telegraph.

От известного актера потребуют компенсацию за владение его семьи рабами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что дальний предок Камбербэтча приобрел в 1728 году на Барбадосе плантацию с 250 рабами. Его потомки владели ей вплоть до отмены рабства в 1833-м. После этого они продали поместье за сумму, которая в пересчета на современные деньги составляет порядка $1,2 млн.

«Процесс [поиска бывших рабовладельцев] находится на самых ранних стадиях. Мы только начинаем. Большая часть этой истории на самом деле лишь начинает открываться», - пояснил посол Барбадоса при Карибском сообществе.

Напомним, что ранее Камбербэтч извинялся за то, что его предки нажили состояние за счет рабского труда. В качестве своеобразной компенсации за деяния пращуров он согласился исполнить роль в фильме «Удивительная легкость», в котором говорится об отмене рабства в Британской империи.

В мире,ПРЕДОК,Бенедикт Камбербэтч,
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