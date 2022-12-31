Премьер Японии купил для чтения на отдыхе роман русского классика

Премьер-министр Японии Фумио Кисида для чтения во время новогоднего отпуска купил роман классика русской литературы Федора Достоевского «Братья Карамазовы», передает ТАСС со ссылкой на журналистов из пула азиатского политика. Чиновник ушел на отдых 29 декабря. Кисида решил посвятить время своего отпуска чтению.

Фото: Pool Du Xiaoyi Pool Du Xiaoyi

Журналисты передают, что премьер-министр перед отдыхом посвятил один из книжных магазинов в Токио вместе с семьей. В общей сложности он приобрел 15 книг. В частности, выбор пал на один из самых известных романов Достоевского.

4 января политик проведет свою первую в 2023 году пресс-конференцию. Она пройдет в храме Исэ в префектуре Миэ. Уже 8-го числа Кисида отправится в турне по странам G7. Со следующего года Япония принимает председательство в международном клубе.

Ранее к творчеству Достоевского обращался президент России Владимир Путин. На сессии клуба «Валдай» глава государства порассуждал о деспотизме Запада словами писателя. «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом», — цитировал Путин нигилиста Шигалева из романа «Бесы».