Си Цзиньпин увидел новые возможности в отношениях России и Китая

Глава КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину новогодние поздравления. Он отметил, что отношения Пекина и Москвы в 2022 году продемонстрировали динамику и стабильность. Об этом пишет «Прайм».

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Китайский лидер заявил в своем послании, что отношения сверхдержав продемонстрировали в уходящем году «здоровую динамику» и стабильность. В частности, в таких областях как энергетика, торговля, инвестиции.

По мнению председателя КНР, в 2023 году сотрудничество Пекина и Москвы обретет новые возможности для развития.

Си Цзиньпин резюмировал, что Китай готов продолжать тесный диалог с российской стороной, углублять партнерство в различных областях.