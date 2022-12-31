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4 минуты назад

Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для отношений между Россией и Китаем

Илья Родин

Глава КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину новогодние поздравления. Он отметил, что отношения Пекина и Москвы в 2022 году продемонстрировали динамику и стабильность. Об этом пишет «Прайм».

Си Цзиньпин увидел новые возможности в отношениях России и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Китайский лидер заявил в своем послании, что отношения сверхдержав продемонстрировали в уходящем году «здоровую динамику» и стабильность. В частности, в таких областях как энергетика, торговля, инвестиции.

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По мнению председателя КНР, в 2023 году сотрудничество Пекина и Москвы обретет новые возможности для развития.

Си Цзиньпин резюмировал, что Китай готов продолжать тесный диалог с российской стороной, углублять партнерство в различных областях.

Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что в настоящее время сотрудничество России и Китая продолжает расширяться, оно может стать основой для альянса.

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