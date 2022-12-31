В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
16 минут назад

В Германии признали свою ответственность за начало конфликта на Украине

News.ru

Германия несет ответственность за начало спецоперации России на Украине, сообщил в интервью Spiegel руководитель исследований Восточной Европы, России и Центральной Азии в германском Обществе внешней политики Штефан Майстер. Он объяснил, что Берлин годами посылал сигналы Москве, в итоге российское руководство решило, что ФРГ, являясь ведущей державой в Европе, думает лишь о собственных экономических интересах и дешевом газе, поэтому не станет ввязываться в противостояние с РФ.

В Германии признали свою ответственность за начало конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы несем ответственность за те сигналы, которые мы посылали в Кремль. Это послужило основанием для оценки, что Германия как ведущая держава Европы действует по существу конъюнктурно и думает в первую очередь о своих экономических интересах, — заявил Штефан.

Он добавил, что Берлин и до спецоперации поддерживал санкции, которые вводились после присоединения Крыма к России в 2014 году. При этом Штефан признал, что те ограничительные меры, «в принципе, никому не навредили».

Зеленский поблагодарил Шольца за «переход в новую эпоху»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину, несмотря на все последствия, с которыми сталкиваются рядовые немцы. В своем новогоднем обращении он также упомянул о единении Евросоюза и НАТО.

Политик сообщил, что жители Германии сейчас ежедневно испытывают на себе последствия конфликта на Украине, когда отправляются в супермаркет, на заправочную станцию или при оплате счетов за газ и электричество. Несмотря на это, уходящий год Шольц назвал годом сплоченности и силы.

В мире,Олаф Шольц,Штефан Майстер,НАТО,ЕС,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители