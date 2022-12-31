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23 минуты назад

Эрдоган назвал цель Турции на 2023 год

Алиса Селезнёва

Турция в следующем году должна занять ведущее место в мировой политике и экономике. Об этом заявил в своем новогоднем обращении к жителям страны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

Эрдоган назвал цель Турции на 2023 год
Фото: РамблерРамблер

«Теперь наша цель - это не просто войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обрести политическую и экономическую мощь, которая позволит занять там первые строчки», - пояснил турецкий лидер.

Он также напомнил о том, что в следующем году Турция отметит юбилей со дня провозглашения республики и «вступает в период, когда останется позади первое и наступит новое столетие».

Эрдоган поблагодарил Путина

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган констатировал, что страны Запада «занимались провокациями» вместо того, чтобы стать посредниками между Россией и Украиной. Эту роль взяла на себя Турция и сумела добиться успехов, в том числе и ввода эксплуатацию Черноморского зернового коридора.

При этом президент России Владимир Путин заявил о том, что объем транзита, предназначавшийся для «Северных потоков», Россия может переместить в регион Черного моря. Он отмечал, для поставок может быть создан хаб через «Турецкий поток».

19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о договоренности с Путиным по созданию хаба. Эрдоган отмечал, что благодаря этому Европа снова сможет получать российский газ.

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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