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52 минуты назад

Поддержка Украины стала причиной разлада в рядах республиканцев в США

Вечерняя Москваиещё 1

Республиканской партии Соединенных Штатов угрожает кризис на фоне дискуссий по поводу помощи Украине, написал в статье для американского издания Politico старший политический обозреватель Джонатан Мартин.

Поддержка Украины стала причиной разлада в рядах республиканцев в США
Фото: shutterstockshutterstock

Специалист обратил внимание на недавнее заявление сына бывшего президента США Дональда Трампа, который назвал президента Украины Владимира Зеленского «неблагодарной королевой пособия» в мировом масштабе.

В материале подчеркивается, что такие слова создали резонанс среди республиканцев. Сторонники Трампа стали оппонировать тем, кто привержен наращиванию помощи Киеву.

Противоречия в партии подогревает тот факт, что представители Республиканской партии, несмотря на критику Киева, в сравнении демократами традиционно придерживаются «более ястребиной политики» в отношении Ирана и Китая и поддерживают финансирование геополитических оппонентов Пекина и Тегерана, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что американские сенаторы отложили голосование по вопросу выделения Украине пакета помощи в 45 миллиардов долларов после выступления украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне.

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