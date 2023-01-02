В Ватикане пройдет прощание с почетным Папой Римским Бенедиктом XVI

Прощание с умершим в субботу почетным Папой Римский на покое Бенедиктом XVI начинается в понедельник в Ватикане. Тело бывшего понтифика, отрекшегося от престола в 2013 году и принявшего титул почетного Папы, будет выставлено с 09:00 (11:00 мск) в соборе Святого Петра для прощания.

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Как сообщалось, оно продлится на протяжении трех дней, после чего 5 января после заупокойной службы во главе с нынешним предстоятелем Римско-католической церкви Франциском состоятся похороны. Уже объявлено, что Бенедикт XVI будет похоронен в крипте под алтарной частью собора, как он сам того желал, выбрав изначальное место упокоения своего предшественника Иоанна Павла II (1920-2005). После возведения в лик святых польского Папы его останки были перенесены в верхнюю часть собора.

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Бенедикт XVI умер 31 декабря в возрасте 95 лет. Состояние здоровья почетного Папы сильно и неожиданно, как говорят источники, ухудшилось 25 декабря. 28 декабря в ходе коллективной аудиенции Франциск сообщил, что его предшественник сильно болен и призвал молиться за него. Германский кардинал, видный теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В 2013 году он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола. Бенедикт, которому на тот момент было 85 лет, объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью. Бенедикт XVI жил все последние годы в статусе почетного Папы в здании бывшего монастыря на территории Ватикана.

Духовное завещание

По свидетельствам окружавших и встречавшихся с почетным Папой людей, Бенедикт XVI до последнего момента сохранял ясность ума и работал. Он диктовал свои измышления, но голос его был очень слаб, как и общее физическое состояние. Сразу после смерти было обнародовано его "духовное завещание", в котором он утверждал, что "Иисус Христос - истинный путь, истина и жизнь, и Церковь, со всеми ее недостатками, есть истинно его тело".

"Будьте тверды в вере! Не запутайтесь! Часто кажется, что наука <...> способна давать неопровержимые результаты, порой в противоположность католической вере. Я сам стал свидетелем трансформации естественных наук с древних времен и мог убедиться, как, наоборот, кажущаяся уверенность против веры исчезла. <...> Я 60 лет следовал пути богословия, в частности библейских наук, и с преемственностью разных поколений я видел крушение казавшихся незыблемыми тезисов, которые оказались всего лишь гипотезами", - написал Бенедикт.

Он и ранее говорил о взаимно полезном симбиозе науки и религии, когда первая открывает новые горизонты, а вторая остается серьезным моральным инструментом, чтобы не допускать трагедий и не давать выходить за рамки этических и духовных принципов. Ратцингер всегда считался представителем консервативного крыла Римско-католической церкви. По признанию многих наблюдателей, он оказался одним из самых недооцененных Пап, в том числе из-за недостатка "медийности", присущей его предшественнику Иоанну Павлу II. Но преемник Бенедикта XVI нынешний понтифик Франциск неоднократно подчеркивал, что многие реформы в системе церкви инициировал именно Ратцингер, начиная с финансовой сферы и завершая поиском решения проблемы педофилии среди католических священников. Громкий скандал о случаях педофилии разгорелся именно во времена понтификата Бенедикта, и он лично встречался с жертвами священников-педофилов.

Своим решением отречься от престола он продемонстрировал большую смелость и достоинство, указав путь своим преемникам на престоле Святого Петра и, во многом, открыв новую современную страницу истории Римско-католической церкви, считают ватиканисты.

Наследие Бенедикта

Бенедикт XVI оставил после себя огромное научное теологическое наследие - глубокие труды, которые останутся актуальны для всего мирового христианства на долгое время. Именно в годы понтификата Бенедикта XVI началась нормализация отношений Ватикана и с РПЦ, и с РФ на межгосударственном уровне. Первое в определенном смысле было обусловлено хорошими личными отношениями Ратцингера и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которые поддерживали переписку до того, как оба стали предстоятелями церквей. Некоторые наблюдатели полагают, что историческая встреча Папы Римского и патриарха могла бы состояться раньше и не с Франциском, а с Бенедиктом XVI, если бы последний не оставил престол. Во многом Бенедикт XVI подготовил почву для развития экуменического диалога.

При этом в СМИ Бенедикта XVI часто представляли неоднозначно, начиная с нашумевшего заголовка одной из итальянских газет после избрания германского кардинала на папский престол: "Немецкая овчарка" (по-итальянски "немецкий пастор" и порода собаки звучат одинаково). Во многом это относилось к его детству, которое пришлось на период подъема нацизма на его родине. Тем значительнее оказалось его посещение концлагеря в Освенциме, где Бенедикт XVI, помолившись над камнями с надписями числа замученных там людей, поднял голову к небу и произнес: "А где же ты был, Господи?". По свидетельству сопровождавшего его в той поездке российского журналиста Алексея Букалова (1940-2018), в тот дождливый день в небе неожиданно появилась радуга.

"Самое удивительное, что он получил ответ", - рассказывал Букалов.

Многие критиковали Бенедикта XVI за его революционное, по мнению других, решение отречься. По этому поводу было немало медийных спекуляций, предполагали, что Папе угрожают или он смертельно болен. Но анализ ситуации в последующие годы дает понять, что его выбор был не спонтанный, глубоко продуманный и подготовленный. Газета Il Fatto Quotidiano получила ровно за год до отречения конфиденциальный документ, который был истолкован журналистами, как готовящийся заговор против понтифика. Была мистифицирована фраза о том, что "Папа умрет через год". На самом деле сейчас очевидно, что речь в определенных очень узких ватиканских кругах шла о будущей отставке. После нее Бенедикт XVI вполне благополучно прожил почти 10 лет в Ватикане, занимаясь теологией и музыкой, которую всегда любил. Лишь раз он вышел за пределы папского города-государства - летом 2020 года, чтобы навестить в Баварии своего тяжелобольного брата Георга, который вскоре после встречи умер.