В Киеве разрисовали самый большой на Украине памятник Пушкину

В Киеве неизвестные разрисовали краской самый большой на Украине памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает украинская газета "Страна.ua".

Фото: Телеграм-канал «Политика Страны» Телеграм-канал «Политика Страны»

Постамент памятника, расположенного в парке Пушкина на Шулявке, оказался осквернен надписями красного и желтого цвета: "Снеси", "Памятник культурной экспансии" и "Палач".

30 декабря сообщалось, что в городе Краматорск Донецкой народной республики демонтировали бюст Александра Пушкина. По информации ТАСС, на фотографиях с места теперь виден только постамент, а сам бюст отсутствует.