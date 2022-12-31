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14 минут назад

В Киеве разрисовали самый большой на Украине памятник Пушкину

Газета.Ruиещё 1

В Киеве неизвестные разрисовали краской самый большой на Украине памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает украинская газета "Страна.ua".

В Киеве разрисовали самый большой на Украине памятник Пушкину
Фото: Телеграм-канал «Политика Страны»Телеграм-канал «Политика Страны»

Постамент памятника, расположенного в парке Пушкина на Шулявке, оказался осквернен надписями красного и желтого цвета: "Снеси", "Памятник культурной экспансии" и "Палач".

30 декабря сообщалось, что в городе Краматорск Донецкой народной республики демонтировали бюст Александра Пушкина. По информации ТАСС, на фотографиях с места теперь виден только постамент, а сам бюст отсутствует.

До этого стало известно, что демонтированные в Одессе памятники Суворову и Екатерине II передали в художественный музей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выражала уверенность, что демонтированные в последние годы памятники в украинских городах, связанные с российскими выдающимися деятелями, вновь займут свое место.

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