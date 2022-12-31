В Киеве разрисовали самый большой на Украине памятник Пушкину

В Киеве неизвестные разрисовали краской самый большой на Украине памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает украинская газета "Страна.ua".
Постамент памятника, расположенного в парке Пушкина на Шулявке, оказался осквернен надписями красного и желтого цвета: "Снеси", "Памятник культурной экспансии" и "Палач".
30 декабря сообщалось, что в городе Краматорск Донецкой народной республики демонтировали бюст Александра Пушкина. По информации ТАСС, на фотографиях с места теперь виден только постамент, а сам бюст отсутствует.
До этого стало известно, что демонтированные в Одессе памятники Суворову и Екатерине II передали в художественный музей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выражала уверенность, что демонтированные в последние годы памятники в украинских городах, связанные с российскими выдающимися деятелями, вновь займут свое место.