Кличко сообщил о спорах с правительством перед началом СВО

«Поэтому я и барабанил за гражданскую оборону, говоря, что мы должны готовиться. Но центральное правительство утверждало, что все будет хорошо. Меня критиковали за то, что я не разжигал панику. Я сказал: не паникуйте, мы должны быть готовы», — добавил Кличко.