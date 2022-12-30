Кличко сообщил о спорах с правительством перед началом СВО

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что перед началом СВО призывал правительство готовиться к атаке со стороны России, но к нему не прислушались. Соответствующее заявление он сделал в интервью Der Spiegel.
По словам Кличко, перед началом СВО с экономической точки зрения у Украины «все было хорошо», страна быстро восстанавливалась от пандемии COVID-19 и все ее граждане были трудоустроены. При этом «многие западные и украинские эксперты» уже предупреждали о возможных действиях России. Кроме того, власти видели «маневры РФ на границе».
«Поэтому я и барабанил за гражданскую оборону, говоря, что мы должны готовиться. Но центральное правительство утверждало, что все будет хорошо. Меня критиковали за то, что я не разжигал панику. Я сказал: не паникуйте, мы должны быть готовы», — добавил Кличко.
Он отметил, что Киев имел информацию о планах РФ еще перед Новым годом. Точными датами страна не располагала, но «вероятность была довольно высокой». При этом после начала СВО украинские власти «были шокированы» насколько быстро российские войска достигли пределов Киева.