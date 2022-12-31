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54 минуты назад

Глава Одесской области заявил об ограничениях подачи электричества из-за угрозы ударов

Газета.Ruиещё 6

Глава администрации Одесской области Максим Марченко в своем Telegram-канале сообщил о временных ограничениях подачи электричества из-за угрозы ракетных ударов.

В Одесской области ограничили подачу электричества
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно сообщению, "Укрэнерго" ограничивает подачу для сокращения нагрузки на энергосистему. Возможны внеплановые отключения света, пока обстановка не стабилизируется, сказал глава региона.

Ранее Максим Марченко также проинформировал об ограничениях работы энергоемких предприятий в регионе в праздники. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.

По его словам, "освобожденные энергетические мощности" используют для обеспечения электроэнергией бытовых пользователей. Эти мера даст жителям возможность не сталкиваться с отключениями электричества в ночь на 1 января.

Ранее представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал о том, что из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры на Украине более 400 тысяч абонентов в области остаются без света.

В мире,Новости регионов,Максим Марченко,
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