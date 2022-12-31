В Одесской области ограничили подачу электричества

Глава администрации Одесской области Максим Марченко в своем Telegram-канале сообщил о временных ограничениях подачи электричества из-за угрозы ракетных ударов.

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Согласно сообщению, "Укрэнерго" ограничивает подачу для сокращения нагрузки на энергосистему. Возможны внеплановые отключения света, пока обстановка не стабилизируется, сказал глава региона.

Ранее Максим Марченко также проинформировал об ограничениях работы энергоемких предприятий в регионе в праздники. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.

По его словам, "освобожденные энергетические мощности" используют для обеспечения электроэнергией бытовых пользователей. Эти мера даст жителям возможность не сталкиваться с отключениями электричества в ночь на 1 января.